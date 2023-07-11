مصرع 6 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة فى اليابان

جدة - نرمين السيد - قال مسؤولون فى اليابان اليوم الثلاثاء، إن ستة أشخاص لقوا حتفهم بسب الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة على جزيرة كيوشو بجنوب غرب البلاد، وأضافوا أن رجال الإنقاذ يبحثون عن ثلاثة مفقودين.





وخفضت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية مستوى التحذيرات التى أصدرتها أمس الإثنين، فيما يتعلق بالأمطار الغزيرة على المناطق الشمالية من الجزيرة، لكنها حثت السكان على البقاء فى حالة تأهب خشية وقوع المزيد من الانهيارات الأرضية، حسب قناة "القاهرة الإخبارية". وتُعد اليابان أحدث دولة تتعرض لأمطار غزيرة غير مُعتادة شهدتها مناطق مختلفة فى العالم فى الأيام الماضية، مما أثار مخاوف جديدة إزاء وتيرة تغير المناخ.

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