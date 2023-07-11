العالم اليوم - ماكرون يقرر إمداد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 01:17 مساءً - قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، في اليوم الاول من قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو، تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، لتكون بلاده الدولة الأوروبية الثانية التي تزود كييف بهذا النوع من الصواريخ.

وقال ماكرون لدى وصوله الى مكان انعقاد قمة الناتو في فيلينوس"قررنا تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى لمساعدتها في الدفاع عن نفسها".

وأضاف أن فرنسا سترسل لأوكرانيا صواريخ بعيدة المدى طراز "سكالب".

وقال ماكرون "اعتقد أن ما هو مهم اليوم بالنسبة الينا هو توجيه رسالة دعم لأوكرانيا، وأن حلف شمال الأطلسي موحد".

وصاروخ سكالب هو النسخة الفرنسية من صاروخ "ستورم شادو" البريطاني، وهو عبارة عن صاروخ فرنسي بريطاني من فئة كروز يتم إطلاقه من الجو.

وكانت بريطانيا قد زودت أوكرانيا بهذا النوع من الصواريخ في وقت سابق، واستخدمته القوات الأوكرانية في قصف مناطق خاضعة لسيطرة القوات الروسية في أوكرانيا.

وتمكنت القوات الروسية من إسقاط وتدمير عدد من صواريخ "ستورم شادو"، بل وتمكنت أيضا من السيطرة على هذا الصاروخ وسحبته داخل روسيا لتفكيكه من أجل دراسته.