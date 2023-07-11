العالم اليوم - القراءة النهائية تؤكد ارتفاع التضخم في ألمانيا خلال يونيو

انتم الان تتابعون خبر القراءة النهائية تؤكد ارتفاع التضخم في ألمانيا خلال يونيو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 01:17 مساءً - أكدت القراءة النهائية في بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، الثلاثاء، القراءة السابقة لمعدل التضخم خلال يونيو، لترتفع أسعار المستهلكين المنسقة لتسهيل مقارنتها بالدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي إلى 6.8 بالمئة على أساس سنوي، وهي نفس القراءة السابقة.

وبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، 5.8 بالمئة في يونيو ارتفاعا من 5.4 بالمئة في مايو.

وفي يونيو من العام الماضي، في محاولة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، خفضت الحكومة الألمانية الضرائب على الوقود مما تسبب في انخفاض التضخم منذ ذلك الشهر.

تأتي البيانات من ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، حيث لا يزال البنك المركزي الأوروبي يبحث عن دليل على أن التضخم الأساسي قد تحول إلى التراجع.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال العام الماضي ومن المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة في يوليو وسبتمبر.

ويؤثر التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ الانتعاش في الصين، وأسعار الطاقة، على النشاط الاقتصادي الألماني.