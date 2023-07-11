القاهرة الإخبارية: معلومات تؤكد عدم انضمام كييف للناتو خلال الوقت الراهن

جدة - نرمين السيد - وقال عربى مرزوق، مراسل "القاهرة الإخبارية" من فيلنيوس فى ليتوانيا، إن هناك مشاورات بين الرئيس الأمريكى، جو بايدن، والمستشار الألمانى، أولاف شولتس، وينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف "الناتو" بشأن القمة التى ستُعقد فى ليتوانيا.

وأضاف أن هناك معلومات تؤكد عدم انضمام أوكرانيا إلى الحلف العسكرى خلال الوقت الراهن، مُؤكدًا أن برلين وواشنطن ترفضان انضمام أوكرانيا للناتو حاليًا.

وأشار إلى أن المستشار الألمانى يرى أن هناك العديد من الإصلاحات التى يجب على كييف القيام بها من أجل الانضمام إلى الحلف فى الوقت الراهن.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسى، قد أكد، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا أصبحت قريبة للغاية من حلف شمال الأطلسى "الناتو"، مُشددًا على الدول الأعضاء الموافقة على إلغاء الشرط الخاص بخطة عمل نيل العضوية أمام كييف، حتى يتسنى لها أن تصبح عضوًا فى الحلف مستقبلًا.

وأضاف "ستولتنبرج" قبل قمة زعماء الحلف فى فيلنيوس: "قطعت أوكرانيا شوطًا طويلًا منذ أن اتخذنا القرار فى عام 2008 بأن الخطوة التالية ستكون وضع خطة عمل لنيل العضوية"، حسب وكالة أنباء "رويترز".