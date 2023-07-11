العالم اليوم - أطفالكم والإجازة الصيفية.. نصائح مهمة

انتم الان تتابعون خبر أطفالكم والإجازة الصيفية.. نصائح مهمة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 02:15 مساءً - يمكن أن تعني الاستراحة الصيفية خسارة التقدم في المهارات الضرورية للطفل أو للطالب، لذا من المهم للأباء إدراك حاجات أطفالهم وتدريبهم بشكل ملائم حتى أثناء شهور العطلة الصيفية.

ويؤكد الخبراء التربويون على أن اللعب القائم على المهارات في فصل الصيف يوازي التعليم المدرسي. فهو يعمل على تحسين القدرات العقلية، وزيادة المهارات الفكرية والإبداع، من خلال عمل برامج يومية ترفيهية تساعدهم على تقبل الفكرة.

ويؤكد الخبراء أن كثيرا من الأمهات اكتشفن مهارات أطفالهن من خلال عطلة الصيف.

وفي هذا السياق أوضحت، الخبيرة التربوية الدكتورة فاديا دعاس خلال حديثه لبرنامج الصباح على دوت الخليج:

• يحتاج الأولياء إلى ما يسمى بالوقت النوعي، وهو الوقت الذي يتم التعامل فيه مع الأطفال.

• تعد العطلة الصيفية الفترة المثلى لمزيد قضاء الوقت مع الأطفال واستثمار الوقت النوعي.

• يوفر الوقت النوعي المجال لمشاركة الأطفال أنشطتهم واكتشاف مهارات كانت خفية على الأولياء خلال الأيام العادية.

• عدم فرض أنشطة معينة من قبل الأولياء على أطفالهم والابتعاد عن السلطوية الأبوية، والأخذ بآراء الأبناء في نوعية الأنشطة بحسب الإمكانيات والوقت.

• تحديد وفرض أنشطة معينة على الأطفال من طرف الأولياء قد يحجب إمكانية اكتشاف مواهب أبنائهم.

• حث الأبناء على المشاركة في الأنشطة الصيفية وتنمية مهاراتهم بحسب رغباتهم.

• ضرورة المحافظة على الروتين اليومي للطفل حتى في فترة الإجازة الصيفية.

• المزج بين الأنشطة الخارجية كالمخيمات التابعة للمدارس، ومراكز الطفل والأنشطة الداخلية المناسبة للمهارات الحياتية اليومية.

• فسح المجال للأطفال لإدارة وقتهم أثناء العطلة.

• ضرورة أن يعي الطفل حاجة الأم إلى وقت خاص بها واحترامه.

وهنا نستعرض لكم طرقا فعالة لاستغلال العطلة الصيفية مع طفلك:

الأنشطة الخارجية

اللعب في الهواء الطلق يساعد الأطفال على تجديد طاقتهم العقلية والجسدية من خلال مشاركة الآباء.

الزيارات

زيارة الأقارب في عطلة الصيف تساعد الأطفال على صقل شخصايتهم خصوصا عندما تكون العائلة كبيرة.

الزراعة

تعد الزراعة في المنزل من الأنشطة الهامة لطفلك مهما كان عمره فهي تساعده على الصبر والتفكير.

استكشاف الطبيعة

يمكن لطفلك أن يقوم باستكشاف كل شيء حوله من تمييز شكل أوراق الأشجار، وتعاقب الليل والنهار.

العمل التطوعي

العمل التطوعي يلهم في نفوس الأطفال أهمية العطاء ويقدم لهم فرصة لاكتشاف مهارات حياتية جديدة

استغلال الإنترنت

يمكن تعليم الأطفال مهارات الحاسوب، وكيفية استخدام برامج مايكروسوفت والبحث علي الإنترنت تحت مراقبة الأهل.