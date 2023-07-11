بايدن: بوتين يعمل على انهيار الناتو.. لكنه لن يستطيع

جدة - نرمين السيد - وأضاف بايدن، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يعمل على انهيار الناتو.. لكنه لن يستطيع. وكانت الرئاسة الروسية "الكرملين"، قد أعلنت أنها تراقب ما يجرى فى قمة الناتو، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن روسيا.

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