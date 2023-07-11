ماكرون: نزود أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى لمساعدتها فى الدفاع عن نفسها

جدة - نرمين السيد - وكانت الحكومة الألمانية، قد أعلنت تقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا قيمتها 700 مليون يورو، كما أعلنت النرويج رفع مساعدتها العسكرية لأوكرانيا هذا العام إلى 239 مليون دولار. وفى ذات السياق، أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.2 مليار دولار. وتتضمن المساعدات العسكرية الجديدة أنظمة دفاع جوى وذخيرة، وتمويلاً لدعم تدريب القوات الأوكرانية، وخدمات لصور الأقمار الصناعية.

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