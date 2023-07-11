العالم اليوم - متجاوزا التوقعات.. عجز المعاملات الجارية التركي يقفز في مايو

انتم الان تتابعون خبر متجاوزا التوقعات.. عجز المعاملات الجارية التركي يقفز في مايو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 03:22 مساءً - ارتفع العجز في ميزان المعاملات الجارية في تركيا، الثلاثاء، إلى 7.93 مليار دولار في مايو، حسب بيانات البنك المركزي التركي.

وجاء الرقم أعلى من المتوقع في استطلاع أجرته رويترز عند سبعة مليارات دولار.

وكان عجز المعاملات الجارية التركي قد سجل 5.42 مليار دولار في أبريل، والذي جاء متجاوزا التوقعات بقليل.

وفي عام 2022، بلغ العجز في ميزان المعاملات الجارية في تركيا 48.77 مليار دولار.

وكانت الصادرات التركية قد ارتفعت في مايو الماضي إلى 21 مليارًا و659 مليون دولار أميركي، مسجلة زيادة بنسبة 14.4 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وبحسب معطيات هيئة الإحصاء التركية، فقد سجلت الواردات زيادة بنسبة 15.5 بالمئة لتبلغ 34 مليارًا و186 مليون دولار.

وبلغ حجم عجز التجارة الخارجية في مايو 12 مليارًا و527 مليون دولار.

وبلغ حجم الصادرات التركية في أول خمسة أشهر من العام الجاري 102 مليار و467 مليون دولار والواردات 158 مليارًا و498 مليون دولار.