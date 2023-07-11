العالم اليوم - تركيا تتوقع خطوات ملموسة لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 03:22 مساءً - قال مسؤول تركي كبير اليوم الثلاثاء إن بلاده تتوقع إحياء مجموعة لإصلاح الاتحاد الأوروبي بعد أن توافق أنقرة على طلب السويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي مع سعي تركيا لبدء صفحة جديدة من تحسين العلاقات مع الغرب.

وأضاف المسؤول، في تصريح لرويترز، أن أنقرة تتوقع أن يحقق الاتحاد الأوروبي تقدما ملموسا في قضايا مثل السفر بدون تأشيرة، وقال إن على الغرب دعم تركيا في احتياجاتها المالية.

وذكر أن تركيا ستطور علاقات "منطقية" مع الولايات المتحدة وتتوقع حلا سريعا لبعض المشاكل رغم أن بعض القضايا قد لا يمكن حلها.

وأضاف أن تحسن علاقات تركيا مع الغرب لن يضر بعلاقاتها مع روسيا.

يشار إلى أنه على رغم عضويتها في حلف شمال الأطلسي، أبقت تركيا على علاقة وثيقة مع روسيا في مرحلة ما بعد بدء حرب أوكرانيا.

اجتماع شولتس وأردوغان

وعلى الصعيد ذاته، قال المستشار الألماني أولاف شولتس في فيلنيوس، اليوم الثلاثاء، إنه سيناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علاقة تركيا مع الاتحاد الأوروبي‭ ‬خلال قمة حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع.

وقال شولتس "لقد اتخذنا قرارات في المجلس الأوروبي حول سبل زيادة تطوير العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وسأتحدث أيضا مع الرئيس أردوغان هنا".

وكان الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ أعلن، ليل الإثنين، عشية قمة الحلفاء في فيلنيوس، أن الرئيس التركي أسقط تحفظاته عن انضمام السويد، وتعهد عرض بروتوكول العضوية على البرلمان "في أسرع وقت ممكن" للمصادقة عليه.