زيلينسكى: من العبث ألا تحصل أوكرانيا على عضوية الناتو خلال قمة فيلنيوس

جدة - نرمين السيد - وأضاف زيلينسكى، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عدم اليقين بشأن حصول أوكرانيا على عضوية الناتو يشجع روسيا على الاستمرار فى عدوانها. وكانت برلين وواشنطن قد أعلنتا رفضهما لانضمام أوكرانيا للناتو حاليًا، إذ يرى المستشار الألمانى أن هناك العديد من الإصلاحات التى يجب على كييف القيام بها من أجل الانضمام إلى الحلف فى الوقت الراهن.

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