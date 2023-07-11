شولتس: الأسلحة الجديدة لـ كييف تتضمن 25 دبابة ليوبارد

جدة - نرمين السيد - وأضاف شولتس، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بلاده ستزود أوكرانيا بخمس مركبات إنقاذ مصفحة، فضلا عن قاذفين لنظام صواريخ باتريوت. وكانت الحكومة الألمانية، قد أعلنت تقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا قيمتها 700 مليون يورو.

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