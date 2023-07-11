لافروف: روسيا مهتمة بتطبيع الوضع فى منطقة الخليج

جدة - نرمين السيد - وقال لافروف خلال المؤتمر الصحفى، إننا نشجع شركاتنا على تعزيز الاستثمار فى سلطنة عمان، مضيفا لدينا إمكانات أوسع لتعزيز التعاون الاقتصادى. وتابع بأن المستثمرين الروس يهتمون ببناء صناعة الأسمدة فى عمان، مشددا على أن روسيا مهتمة بتطبيع الوضع فى منطقة الخليج. كما أكد أن الدول العربية لديها رؤية خاصة بالتطورات العالمية وتشجع التوازن فى المصالح المتبادلة. وأضاف أن الضغوط على روسيا تفضح منظمى الحملات الغربية، مشيرا إلى أن الغرب لا يسمح لروسيا بتشكيل عالم متعدد الأقطاب، مشددا على أن مجلس التعاون الخليجى من أهم عناصر عالم متعدد الأقطاب، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".

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