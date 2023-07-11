العالم اليوم - انخفاض الإنتاج الصناعي في السعودية للمرة الأولى في عامين

انتم الان تتابعون خبر انخفاض الإنتاج الصناعي في السعودية للمرة الأولى في عامين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 04:19 مساءً - سجل مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية تراجعا بنسبة 1.2 بالمئة خلال شهر مايو 2023، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، بحسب بيانات رسمية.

ويُعد ذلك أول انخفاض للمؤشر في عامين، أي منذ شهر أبريل 2021، حيث تراجع حينها بنسبة 24 بالمئة.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، الثلاثاء، إن المؤشر واصل التباطؤ خلال الأشهر السابقة، ليسجل معدل نمو منخفضاً وذلك للمرة الأولى هذا العام.

وبين التقرير أن نشاط التعدين واستغلال المحاجر انخفض بنسبة 5.5 بالمئة، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، ما ساهم في خفض المؤشر العام، رغم ارتفاع مؤشرات أخرى.

فيما ارتفع مؤشر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 12 بالمئة، وكذلك نشاط الصناعة التحويلية الذي أظهرت البيانات استمراره في الارتفاع خلال مايو بنسبة 10.3 بالمئة، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ومؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، يقيس التغير النسبي ويعكس التطور الذي يطرأ على كميات الإنتاج من المواد والسلع، التي تم تحويلها من المواد الخام إلى مواد استهلاكية في صورتها النهائية في شكل سلع، بغرض تحقيق عائد مادي.