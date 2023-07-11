جدة - نرمين السيد - ويجتمع زعماء الدول الاعضاء فى حلف شمال الأطلسى "الناتو" فى قمة حاسمة فى ليتوانيا، التى تقع على أبواب روسيا، لتوجيه رسالة دعم إلى أوكرانيا. وستناقش القمة التى تعقد على مدار يومين العديد من الملفات المهمة وعلى رأسها صيغة انضمام أوكرانيا للحلف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق أعمال قمة قادة حلف الناتو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.