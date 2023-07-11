مسؤول عسكرى فرنسى: إرسال صواريخ «سكالب» إلى أوكرانيا ليس تصعيدا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل منذ قليل، أكد المسؤول العسكرى الفرنسى، أن "باريس تلقت ضمانات من أوكرانيا باستخدام الصواريخ بعيدة المدى فقط داخل الأراضى الأوكرانية".
وانطلقت منذ قليل أعمال قمة قادة حلف الناتو التى تستضيفها العاصمة الليتوانية فيلنيوس وتستمر حتى غدا الأربعاء، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".
ويجتمع زعماء الدول الاعضاء فى حلف شمال الأطلسى "الناتو" فى قمة حاسمة فى ليتوانيا، التى تقع على أبواب روسيا، لتوجيه رسالة دعم إلى أوكرانيا.
وستناقش القمة التى تعقد على مدار يومين العديد من الملفات الهامة وعلى رأسها صيغة انضمام أوكرانيا للحلف.
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