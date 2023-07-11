جوتيريش: تراجع مؤسف فى جهود التنمية العالمية

جدة - نرمين السيد - كشف أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، عن أن "هناك تخلف بشكل مؤسف فى الجهود المبذولة لبناء السلام والازدهار للجميع"، لافتًا إلى أنه "مع اقتراب الموعد النهائى 2030 المحدد لأهداف التنمية، تخرج أهداف التنمية المستدامة عن المسار الصحيح بشكل خطير"، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".





وبمناسبة اليوم العالمى للسكان، قال جوتيريش إن التقدم خلال ما يقرب من 300 سنة فى المساواة بين الجنسين، وفى مجال صحة الأم والحصول على خدمات تنظيم الأسرة بطىء، موضحًا أن التمييز على أساس الجنس يضر بالجميع، وأن الاستثمار فى المرأة يرفع شأن المجتمعات والبلدان. كما أكد جوتيريش، أن النهوض بالمساواة بين الجنسين، وتحسين صحة الأم، وتمكينها هى أمور أساسية فى حد ذاتها، ومحورية لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة وجعلها حقيقة واقعة بالنسبة لسكان العالم البالغ عددهم ثمانية مليارات.

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