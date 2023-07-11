البيت الأبيض يستبعد حصول أوكرانيا على عضوية الناتو قريبا

جدة - نرمين السيد - وأضاف البيت الأبيض فى بيان له، أن "ما يمكن تقديمه لأوكرانيا حاليا هو دعمها عسكريًا حتى تنتصر".

ووفقًا للقناة، فقد انطلقت أعمال قمة قادة حلف "الناتو"، منذ قليل، فى العاصمة الليتوانية "فيلنيوس"، وتستمر حتى يوم غدٍ الأربعاء.

ويجتمع زعماء الدول الاعضاء فى حلف شمال الأطلسى "الناتو" فى قمة حاسمة فى ليتوانيا، التى تقع على أبواب روسيا، لتوجيه رسالة دعم إلى أوكرانيا.

ومن المقرر أن تناقش القمة العديد من الملفات الهامة، وعلى رأسها صيغة انضمام أوكرانيا للحلف، وذلك على مدار يومين.