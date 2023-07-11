جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية"، قال ناوسيدا، خلال لقاء مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، والذى يزور ليتوانيا للمشاركة فى قمة حلف شمال الأطلسى "الناتو"، إن بلاده تسعى لزيادة قدراتها الدفاعية، متطلعا لمزيد من التنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية فى هذا الصدد.
وأبدى ترحيبًا كبيرًا بزيادة الدول الأعضاء فى حلف "الناتو" من قدراتها الدفاعية بشكل عام، معتبرًا ذلك ضرورة ملحة فى الوقت الراهن.
وكان جيك سوليفان، مستشار الأمن القومى الأمريكى، أكد أن قمة حلف شمال الأطلسى "الناتو"، سوف تناقش سبل دعم أوكرانيا على المستوى العسكرى، كما أشار إلى حرص بلاده على مواصلة التقدم فى هذا الملف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الليتوانى: سنشترى تجهيزات عسكرية أمريكية لتعزيز قدراتنا الدفاعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.