الرئيس الليتوانى: سنشترى تجهيزات عسكرية أمريكية لتعزيز قدراتنا الدفاعية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية"، قال ناوسيدا، خلال لقاء مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، والذى يزور ليتوانيا للمشاركة فى قمة حلف شمال الأطلسى "الناتو"، إن بلاده تسعى لزيادة قدراتها الدفاعية، متطلعا لمزيد من التنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية فى هذا الصدد.

وأبدى ترحيبًا كبيرًا بزيادة الدول الأعضاء فى حلف "الناتو" من قدراتها الدفاعية بشكل عام، معتبرًا ذلك ضرورة ملحة فى الوقت الراهن.

وكان جيك سوليفان، مستشار الأمن القومى الأمريكى، أكد أن قمة حلف شمال الأطلسى "الناتو"، سوف تناقش سبل دعم أوكرانيا على المستوى العسكرى، كما أشار إلى حرص بلاده على مواصلة التقدم فى هذا الملف.