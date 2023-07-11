أوكرانيا: روسيا هاجمت كييف جوا قبل ساعات من قمة الناتو

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش الأوكرانى، أن روسيا وجهت ضربة جوية لكييف فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك قبل ساعات فقط من بدء قمة حلف شمال الأطلسى فى ليتوانيا لمواجهة التهديدات الأمنية الروسية.





وقال سيرهى بوبكو رئيس الإدارة العسكرية فى كييف، "روسيا هاجمت كييف من الجو للمرة الثانية هذا الشهر"، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية". وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى أن أنظمة الدفاع الجوى الأوكرانية أسقطت جميع طائرات شاهد المسيرة التى أطلقتها روسيا قبل أن تصل إلى أهدافها، ولم ترد معلومات بعد عن وقوع أضرار بشرية أو مادية. وقال سلاح الجو الأوكرانى إن صفارات الإنذار من الغارات الجوية فوق كييف دوت لمدة ساعة، ولأكثر من ساعة فى أجزاء أخرى من شرق أوكرانيا. وسُمع فى كييف دوى انفجارات تشبه أصوات أنظمة الدفاع الجوى التى تعترض الأهداف خلال ضربة جوية.

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