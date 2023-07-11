فرنسا تبدأ تسليم صواريخ «سكالب» بعيدة المدى لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز"، قال المصدر فى إفادة خلال قمة حلف شمال الأطلسى "الناتو"، المقامة فى ليتوانيا، إن الصواريخ التى يبلغ مداها 250 كيلومترًا، لن تستخدم إلا داخل حدود أوكرانيا المُعترف بها دوليًا.

وأشار إلى أن باريس لا تعتبر ذلك تصعيدًا للحرب فى ضوء أن روسيا تطلق صواريخ مداها أبعد بكثير.

وكانت فرنسا تعهدت فى وقت سابق اليوم، بإمداد أوكرانيا بصواريخ "سكالب" بعيدة المدى، على هامش أعمال قمة "الناتو" المُقامة فى ليتوانيا.