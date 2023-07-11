وتأتى تلك الخطوة بعد إعلان الوزارة نجاح موسم الحج؛ بهدف تمكين المزيد من المسلمين من أداء مناسك العمرة والزيارة، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لهم، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء السعودية "واس".
يذكر أن تطبيق "نُسُك" يعد أحد التطبيقات التى أطلقتها وزارة الحج والعمرة السعودية لخدمة ضيوف الرحمن من خلال تمكينهم من إصدار التصاريح اللازمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية، لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية بالتكامل مع تطبيق "توكلنا"، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح.
وكانت الوزارة قد أعلنت قبل عدة أيام عن ترحيبها بالمعتمرين من خارج السعودية، وبدء إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة من خلال تقديم طلب عبر منصة "نُسُك"، على أن يكون موعد قدومهم للمملكة ابتداءً من غُرّة محرم 1445هـ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية تعلن بدء موسم العمرة للمواطنين والمقيمين والخليجيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.