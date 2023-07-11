العالم اليوم - السودان.. الخارجية تعلق على الدعوة إلى "نشر قوات أجنبية"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 07:20 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية في السودان، الثلاثاء، رفضها نشر أي قوات أجنبية في البلاد، ردا على بيان الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد)، الذي صدر الإثنين.

وقالت الخارجية السودانية في بيان: "نرفض نشر أي قوات أجنبية في البلاد".

واعتبرت الوزارة أن "عدم احترام منظمة الإيغاد لآراء الدول الأعضاء سيجعل حكومة السودان تعيد النظر في جدوى عضويتها في المنظمة".

والإثنين اجتمعت "الإيغاد" المكونة من 8 دول في منطقة القرن الإفريقي وما حولها، في أديس أبابا، لإطلاق عملية سلام لحل الصراع في السودان.

ودعا التكتل إلى عقد قمة إقليمية لبحث نشر قوات في السودان لحماية المدنيين، بعد نحو 3 أشهر من العنف بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ولم يحضر الاجتماع ممثلون للجيش السوداني، اعتراضا على وجود الرئيس الكيني وليام روتو رئيسا للجنة التي تقود المحادثات.

واتهمت الخرطوم نيروبي الشهر الماضي، بإيواء قوات الدعم السريع.

وامتد القتال الذي اندلع في 15 أبريل في الخرطوم إلى أجزاء أخرى من البلاد، وتسبب في مقتل الآلاف ونزوح أكثر من 2.9 مليون شخص من ديارهم.

ولم تفلح الجهود الدبلوماسية حتى الآن في وقف القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتسببت المبادرات المتنافسة في حدوث ارتباك في طريقة دفع طرفي الصراع إلى التفاوض.