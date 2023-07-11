تونس تجلى مئات المهاجرين من منطقة مقفرة قرب الحدود مع ليبيا

جدة - نرمين السيد - أكدت منظمة حقوقية تونسية، اليوم الثلاثاء، أن تونس أجلت مئات المهاجرين القادمين من دول إقليم إفريقيا جنوب الصحراء، من منطقة مقفرة على الحدود مع ليبيا إلى مراكز إيواء فى مدينتين تونسيتين، بعدما تقطعت بهم السبل هناك فى ظروف إنسانية صعبة للغاية لأكثر من أسبوع.





وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة أنباء "رويترز"، قالت جماعات حقوقية إن تونس نقلت مطلع الشهر الجارى مهاجرين من مدينة صفاقس إلى مناطق نائية قريبة من الحدود، بعد أيام من أعمال عنف شملت طردًا جماعيًا للمهاجرين من المدينة. وتوافد الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين على صفاقس فى الأشهر الأخيرة، بهدف الانطلاق إلى أوروبا فى قوارب يديرها مهربو البشر، وهو ما فاقم أزمة هجرة غير مسبوقة فى تونس. وزادت معدلات الهجرة عبر البحر المتوسط انطلاقًا من تونس هذا العام، بعد حملة شنتها البلاد فى بداية العام على المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، الذين يعيشون فيها بشكل غير قانونى.

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