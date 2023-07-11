وزير يمنى: جزر كثيرة فى بلادنا مهددة بالاختفاء بسبب التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - قال عبدالحكيم راجح، وكيل وزارة المياه والبيئة اليمنية، إن أضرار التغيرات المناخية ستكون فى إزدياد، وبخاصة أن العالم لم يخط إلى الأمام فى تبنى سياسات قوية لكبح جماح الانبعاثات الشديدة، والتى مصدرها الدول الصناعية والمتقدمة الكبرى.





وأضاف راجح، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحويزى، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الانبعاثات أدت إلى احترار كوكب الأرض وإلى كثير من الأضرار، منها الجفاف الشديد وندرة المياه فى كثير من بقاع الأرض، وبخاصة منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، والحرائق المنتشرة فى كثير من أنحاء العالم.

وتابع، أن الأدخنة وصلت إلى مدينة نيويورك، مشيرا إلى أن الكثير من الجذر التى بها تنوع حيوى كبير ستغرق، حيث ترتفع مستويات مياه سطح البحر فى مناطق كثيرة حول العالم، مثل المنطقة العربية.

ولفت، إلى أن اليمن بها جزر كثيرة قد تختفى، لافتا إلى أن ارتفاع درجة حرارة الأرض أدت بشكل أساس إلى ذوبان الجليد والعواصف التى تحدث ما بين فترة وأخرى، بالإضافة إلى الأعاصير التى تضرب مناطق كثيرة.