وزير الدفاع الروسى: أوكرانيا لم تحقق أيا من أهدافها فى هجومها المضاد

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الدفاع الروسى، سيرجى شويجو، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا لم تحقق أيا من أهدافها فى أى اتجاه من خلال هجومها المضاد، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل، منذ قليل.





وكان الجيش الأوكرانى أعلن فى وقت سابق من اليوم، أن روسيا وجهت ضربة جوية لكييف فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك قبل ساعات فقط من بدء قمة حلف شمال الأطلسى فى ليتوانيا لمواجهة التهديدات الأمنية الروسية.

وقال سيرهى بوبكو رئيس الإدارة العسكرية فى كييف، "روسيا هاجمت كييف من الجو للمرة الثانية هذا الشهر".

وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى أن أنظمة الدفاع الجوى الأوكرانية أسقطت جميع طائرات شاهد المسيرة التى أطلقتها روسيا قبل أن تصل إلى أهدافها، ولم ترد معلومات بعد عن وقوع أضرار بشرية أو مادية.

وقال سلاح الجو الأوكرانى إن صفارات الإنذار من الغارات الجوية فوق كييف دوت لمدة ساعة، ولأكثر من ساعة فى أجزاء أخرى من شرق أوكرانيا.