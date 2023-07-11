«الهجرة الدولية»: عودة قرابة 5 ملايين نازح أوكرانى إلى ديارهم

جدة - نرمين السيد - كشف تقرير لمنظمة الهجرة الدولية، اليوم الثلاثاء، عن نزوح نحو 5.1 مليون شخص فى جميع أنحاء أوكرانيا وخارجها، فيما عاد 4.76 مليون شخص آخر إلى ديارهم، منهم 1.1 مليون عادوا من خارج البلاد، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".





وقالت، آنه نجوين، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى أوكرانيا: "مع نزوح الكثير من الأشخاص لمدة عام أو أكثر، استنفدت المدخرات وتضاعفت نقاط الضعف، مما أضعف قدرة الأوكرانيين المتضررين من الحرب الحصول على مستلزماتهم الحياتية، لافتة إلى أن أقل من نصف النازحين يعملون حاليًا". وأوضح التقرير أنه من بين 1.1 مليون عائد من بلد آخر، عاد معظمهم من بولندا "39%"، تليها ألمانيا "9%" وإيطاليا "7%" والتشيك "6%" وبلغاريا "5%". ووفقًا للتقرير الأممى، "يتركز 50% من جميع الأشخاص الذين ما زالوا نازحين داخليًا فى خمس مناطق فقط، وهى مناطق خاركيف ودنيبروبتروفسك وكييف وأوديسا ومدينة كييف، وهى أكبر خمسة مواقع مضيفة منذ يناير 2023 أملًا فى العودة مرة أخرى بأمان".

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