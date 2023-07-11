أمين الناتو: لا مجال لعضوية أوكرانيا بالحلف إن لم تنتصر أمام روسيا

جدة - نرمين السيد - أكد ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، اليوم الثلاثاء، أنه لا مجال لعضوية أوكرانيا بالناتو إن لم تنتصر أمام روسيا، معلنًا أنهم سيوجهون دعوة لكييف للانضمام للحلف فور اتفاق الحلفاء.





وقال ستولتنبرج فى مؤتمر صحفى، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، إنه "لا عضوية لأوكرانيا بحلف الناتو فى الوقت الراهن"، لافتًا إلى أن هناك "خطة دفاعية شاملة قدمها الحلفاء لمواجهة روسيا". وتابع أمين عام الناتو، أن "مجلس الناتو-أوكرانيا سينعقد غدا بحضور الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى".

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