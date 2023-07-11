أوكرانيا: تحرك غواصة روسية تحمل صواريخ «كاليبرا» إلى البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - وكان مصدر عسكرى فرنسى قد أعلن، اليوم الثلاثاء، أن باريس بدأت تسليم أوكرانيا عددًا كبيرًا من صواريخ كروز من طراز "سكالب"، التى سيجرى دمجها فى طائرات حربية غير غربية.

وقال المصدر الفرنسى فى إفادة خلال قمة حلف شمال الأطلسى "الناتو"، المقامة فى ليتوانيا، إن الصواريخ التى يبلغ مداها 250 كيلومترًا، لن تستخدم إلا داخل حدود أوكرانيا المُعترف بها دوليًا.

وأشار إلى أن باريس لا تعتبر ذلك تصعيدًا للحرب فى ضوء أن روسيا تطلق صواريخ مداها أبعد بكثير.

وكانت فرنسا تعهدت فى وقت سابق اليوم، بإمداد أوكرانيا بصواريخ "سكالب" بعيدة المدى، على هامش أعمال قمة "الناتو" المُقامة فى ليتوانيا.