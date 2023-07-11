سوليفان: أمريكا ستنقل طائرات «إف-16» إلى تركيا

جدة - نرمين السيد - أعلن جيك سوليفان، مستشار الأمن القومى الأمريكى، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستنقل طائرات "إف-16" إلى تركيا، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وأعلنت الرئاسة التركية، أول أمس الأحد، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اتفق مع نظيره الأمريكى جو بايدن، للقاء على هامش قمة حلف شمال الأطلسى "الناتو"، المنعقدة حاليًا فى فيلنيوس. وقالت الرئاسة التركية إن لقاء بايدن وأردوغان سيركز على بحث العلاقات الثنائية، لافتة إلى أن أردوغان بحث فى اتصال هاتفى مع بايدن مسألة مقاتلات "إف-16"، وطلب السويد الانضمام إلى الناتو.

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