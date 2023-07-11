مجلس الأمن الدولى يفشل فى تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا

جدة - نرمين السيد - فشل مجلس الأمن الدولى، اليوم الثلاثاء، فى التصويت على تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا لمدة 9 أشهر إضافية، حسبما أفاد به نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وكان مجلس الأمن الدولى قد تبنى قرارًا بإجماع أعضائه الـ 15، فى شهر يناير الماضى، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا عبر الحدود التركية، وذلك لمدة ستة أشهر. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، وقتذاك، إن عمليات الأمم المتحدة الإنسانية عبر الحدود تظل شريان حياة لا غنى عنه بالنسبة لـ 4.1 مليون شخص فى شمال غرب سوريا.

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