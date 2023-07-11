العالم اليوم - مجلس الأمة الكويتي يوصي بمنع بيع سلع دول تسمح بحرق القرآن

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 08:18 مساءً - أصدر مجلس الأمة الكويتي، الثلاثاء، توصيات لوزارة التجارة بـ"منع بيع السلع التي تصنعها دول تسمح بحرق القرآن".

كما وجّه المجلس وزارة التجارة الكويتية بـ"منع التصدير إلى الدول التي تسمح بالتعدي على ثوابت الدين الإسلامي".

وقال مجلس الأمة في بيان، إنه "يتعين على وزارة الإعلام أيضا اتخاذ إجراءات ضد المواقع والتطبيقات التي تنشر الإساءة ضد الدين الإسلامي".

يأتي ذلك على خلفية سماح السلطات في السويد لرجل عراقي الأصل بحرق نسخة من المصحف أمام أكبر مساجد ستوكهولم، في واقعة أثارت استياء دوليا.