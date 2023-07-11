العالم اليوم - على غرار عاشور.. "صفقات الكباري" التي هزت الكرة المصرية

انتم الان تتابعون خبر على غرار عاشور.. "صفقات الكباري" التي هزت الكرة المصرية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 08:18 مساءً - على مدار السنوات الماضية، كان انتقال لاعب بين أبرز 3 فرق كروية مصرية، الأهلي والزمالك والإسماعيلي، يثير حساسية كبيرة بين جماهير هذه الأندية، لا سيما إذا كان اللاعب نجما ذا شعبية.

لكن ذلك أصبح يحدث بشكل غير مباشر، عن طريق أسلوب في إبرام الصفقات يعرف بـ"الجسر" أو "الكوبري".

وحاليا يترقب الوسط الرياضي في مصر بشدة الإعلان عن صفقة قد تكون صادمة، بانتقال نجم الزمالك السابق إمام عاشور إلى الأهلي، بعد فترة قصيرة قضاها في الدنمارك مع نادي ميتيلاند.

وأعادت صفقة عاشور المرتقبة إلى الأذهان العديد من صفقات "الكوبري" التي شهدتها الكرة المصرية في السنوات الماضية، وأحدثت ضجيجا كبيرا.

وتتلخص فكرة "صفقات الكباري" في أن يخرج اللاعب من ناد يرفض بيعه إلى المنافس، في رحلة قصيرة إلى خارج مصر، ثم يبدأ النادي المنافس المفاوضات مع نظيره الأجنبي للظفر بخدماته.

أشهر صفقات الكوبري

يضم الأهلي حاليا اثنين من بين أشهر اللاعبين الذين انتقلوا على طريقة الكوبري، وهما عمرو السولية ومحمود عبد المنعم "كهربا".

السولية كان أحد أبرز نجوم الإسماعيلي، وكان جمهور "برازيل مصر" يرفض انتقال أي لاعب من صفوفه إلى الأهلي منذ كان منافسا شرسا للعملاق الأحمر على الألقاب.

بعد فشل محاولات النادي الأهلي لضم نجم الإسماعيلي، رحل السولية في صفقة غير متوقعة إلى نادي الشعب الإماراتي موسم 2015-2016، ليقضي أقل من 6 أشهر ثم ينتقل رسميا إلى الأهلي ليصبح أحد أبرز نجومه لاحقا.

تعد صفقة كهربا الأشهر على الإطلاق بين الصفقات التي تمت على طريقة الكوبري، حيث رحل اللاعب عن نادي الزمالك في صيف 2019 إلى نادي ألافيش البرتغالي، قبل أن يعود في يناير 2020 إلى مصر عبر بوابة الأهلي.

لم تكن صفقة انتقال كهربا من الزمالك إلى الأهلي ممكنة على الإطلاق، لكن رحيل اللاعب إلى البرتغال ثم انتقاله من ألافيش إلى الأهلي كان سيناريو ممكنا.