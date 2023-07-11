الطيران الروسى يدمر مركزى قيادة للجيش الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - دمرت القوات الجوية الروسية، اليوم الثلاثاء، مركزين قياديين تابعين للجيش الأوكرانى فى دونيتسك ومقاطعة زابوريجيا، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "سبوتنيك" للأنباء.





وفى بيان لها، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن سلاحى الطيران والمدفعية الروسيين، ضربا موقعين لقيادة اللواءين الميكانيكيين 24 و65 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية فى مناطق توريتسك فى دونيتسك وأوريخوف فى مقاطعة زابوريجيا.

وأضاف البيان، أن القوات المسلحة الأوكرانية واصلت خلال اليوم الماضى محاولاتها الفاشلة للهجوم على محاور دونيتسك وكراسنى ليمان وجنوب دونيتسك.

وجاء فى البيان أن الضربات التى نفذها الطيران العملياتى - التكتيكى والمدفعية، وأنشطة وحدات مجموعة قوات "الجنوب" نجحت فى صد تسع هجمات لأوكرانيا فى مناطق نيفلسكوى، وبيرفومايسكوى، وسفيرنوى، وسبورنوى، وكليشييفكا فى جمهورية دونيتسك الشعبية.