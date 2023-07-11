مستشار الاتحاد الأفروآسيوى: انخفاض كبير بالمجتمعات الزراعية فى العراق

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة منى الربيعى، مستشار الاتحاد الأفروآسيوى، إن العراق عانى من مشكلات كثيرة خلال السنوات الماضية، وإن أزمة التغيرات المناخية أثرت فيه تأثيرا كبيرا، كونه يعد خامس دولة من دول العالم التى تضررت من هذه الأزمة، إذ إن المجتمعات الزراعية بالعراق شهدت انخفاضا كبيرا.





وأضافت الربيعى، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحويزى، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن دراسة أجرتها منظمة دولية تعنى بالهجرة ثبتت فيها أن هناك نزوحاً كبيراً تجاوز 550 ألف نازح، حيث أدت التغيرات المناخية إلى هجرة هؤلاء الأشخاص ونزوحهم لمناطق أخرى. وتابعت، أن الجفاف سيطر سيطرة تامة على مدن الأهوار والجنوب، كما فُقدت الثروة السمكية بسبب قلة المياه، بالإضافة إلى موت الحيوانات التى يعتاش الإنسان عليها وتيبس الأراضى الزراعية وموت المحاصيل الزراعية. وأكدت، أن العراق يعتمد بالدرجة الأساسية على النفط، لكن البدائل المتمثلة فى الثروة الحيوانية والثروة السمكية والمحاصيل الزراعية يجب أن يحسب لها ألف حساب، حيث تدعم المجتمع بالموارد المالية.

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