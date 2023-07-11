العالم اليوم - الجابر يلتقي ملك إسبانيا

انتم الان تتابعون خبر الجابر يلتقي ملك إسبانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 09:22 مساءً - التقى وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28 الدكتور سلطان الجابر، الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا، الثلاثاء.

ونقل الجابر لملك إسبانيا تحيات قيادة دولة الإمارات، وتأكيدها على استمرار تعزيز التعاون والعلاقة المميزة بين البلدين، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وتناول النقاش خلال اللقاء خطط وأهداف وأولويات COP28، الذي يعقد نهاية العام الجاري في دبي.

حضر اللقاء السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة مؤتمر الأطراف COP28، ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية والعالمية الإسبانية أنخيليس مورينو باو، وعدد من كبار المسؤولين.