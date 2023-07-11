فى الجلسة الأولى للقمة.. الناتو يتخذ قرارات لتقريب أوكرانيا من الحلف

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان على موقع حلف الناتو الإلكترونى أن الحلفاء وافقوا على حزمة من ثلاثة عناصر تقرب أوكرانيا من الناتو، تتضمن برنامج مساعدة جديدًا متعدد السنوات لتسهيل انتقال القوات المسلحة الأوكرانية من الحقبة السوفيتية إلى معايير الناتو والمساعدة فى إعادة بناء قطاع الأمن والدفاع فى أوكرانيا بما يغطى الاحتياجات الضرورية مثل الوقود ومعدات إزالة الألغام والإمدادات الطبية.

واتفق الحلفاء أيضًا على إنشاء مجلس الناتو-أوكرانيا الجديد، الذى سيعقد اجتماعه الافتتاحى فى فيلنيوس غدا الأربعاء بمشاركة الرئيس زيلينسكى.

وأكد الحلفاء أيضًا أن أوكرانيا ستصبح عضوًا فى الناتو ووافقوا على إلغاء شرط خطة عمل العضوية.

وقال الأمين العام للحف ينس ستولتنبرج: "هذه صفقة قوية لأوكرانيا، ومسار واضح نحو عضويتها فى الناتو"، وأضاف أن الحلفاء تبنوا "أكثر الخطط الدفاعية شمولية منذ نهاية الحرب الباردة".

وتم تصميم الخطط الإقليمية الجديدة لمواجهة التهديدين الرئيسيين للحلف - روسيا والإرهاب - حيث سيتم توفير 300 ألف جندى فى حالة تأهب قصوى بما فى ذلك القوة القتالية الجوية والبحرية الكبيرة.

ووافق الحلفاء أيضًا على خطة عمل جديدة للإنتاج الدفاعى لتسريع الشراء المشترك وتعزيز القدرة الإنتاجية وتعزيز قابلية التشغيل البينى للحلفاء.

ولتلبية احتياجاتهم الدفاعية، التزم الحلفاء دائمًا باستثمار ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلى الإجمالى فى الدفاع. وسجل الحلفاء الأوروبيون وكندا زيادة بالقيمة الحقيقية بنسبة 8.3% فى ميزانياتهم الدفاعية فى عام 2023 وهى أكبر زيادة منذ عقود.

ويلبى أحد عشر حليفاً أو يتجاوز المعيار القياسى هذا العام، ومن المتوقع أن ينمو هذا الرقم بشكل كبير فى عام 2024- على حد قول البيان.

وناقش الحلفاء أيضًا التحديات "القسرية" التى تفرضها الصين على الأمن والقيم الأوروبية الأطلسية.

وقال الأمين العام: "الصين ليست خصمنا وعلينا أن نواصل المشاركة"، مشددًا على أن "إصرار بكين المتزايد يؤثر على أمننا" ويتحدى النظام الدولى القائم على القواعد.

ويلتقى الحلفاء غدا الأربعاء بزعماء أستراليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى لاستكمال أعمال القمة.