وزير الزراعة اللبنانى: انكماش الزراعة مستمر.. والقطاع المصرفى فى موت سريرى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عباس الحاج حسن، وزير الزراعة اللبنانى، إن انكماش الزراعة فى بلاده أمر طبيعى جدا رغم الصادرات الزراعية، حيث يعتمد منذ 40 عاما على الزراعة والقطاع المصرفى، والزراعة كانت تمثل 57.% من موازنة الدولة، واليوم تقدر الموازنة بنحو 1.6% من الموازنة.





وأضاف "حسن"، فى حواره مع الإعلامى أحمد بشتو، مقدم برنامج "المراقب"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك إمكانية لرفع وزيادة هذه النسب، واليوم تغير الموقف وتغيرت النظرة فى لبنان، لأن السياحة معدومة عدا اللبنانيين الذين يعودون فى موسم الصيف، كما أن القطاع المصرفى منهار بالكامل". وتابع وزير الزراعة اللبنانى: "القطاع المصرفى تقريبا فى موت سريرى، إذا، لدينا طوق نجاة وحيد وهو العودة للزراعة والقطاع الزراعى، والتحول من الاقتصاد الريعى إلى الاقتصاد الإنتاجى، ولا يمكن لنا اليوم كدولة ان نستورد ما نأكل، بل يجب ان يكون لدينا الحد الأدنى من السلة الغذائية موجودة فى الداخل اللبنانى، نتحدث عن القمح والبقوليات والحبوب بشكل عام واللحوم البيضاء والسمراء".

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