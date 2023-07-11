العالم اليوم - لحل مشكلة المدفوعات.. العراق سيتبادل النفط بالغاز الإيراني

انتم الان تتابعون خبر لحل مشكلة المدفوعات.. العراق سيتبادل النفط بالغاز الإيراني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 10:19 مساءً - قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، إن العراق سيتبادل النفط الخام مقابل الغاز الإيراني، لإنهاء مشكلة الموافقة الأمريكية على المدفوعات لطهران.

وأكد السوداني أن إيران وافقت على استئناف صادرات الغاز إلى العراق بعد توقف مرتبط بالمدفوعات المتأخرة

وفي يونيو، قال نائب وزير النفط الإيراني لشؤون الغاز، مجيد تشنغي، أن وزارة الكهرباء العراقية، سددت لإيران جميع الديون المتعلقة بالغاز.

وقال المسؤول الإيراني في تصريحات لوكالة تسنيم الدولية للأنباء، إن "وزارة الكهرباء العراقية سددت جميع مستحقاتنا من الغاز، والدين الآن صفر، لكن في بعض الأحيان تحدث مشاكل في تحويل الأموال من مصرف TBI العراقي الى إيران".

وكان العراق قد وافق في العاشر من الشهر الجاري، على دفع 2.76 مليار دولار من ديون الغاز والكهرباء إلى إيران، بعدما حصل على إعفاء من العقوبات من الولايات المتحدة.

وكانت المحادثات بين وزير الخارجية العراقي، ونظيره الأميركي، خلال المؤتمر الدولي لمحاربة الإرهاب الذي عقد في الرياض، قد أفضت إلى ترتيبات جوهرية بشأن المستحقات المالية بين العراق وإيران.

يذكر أن وزير النفط العراقي، حيان عبدالغني، كان قد صرح في فيينا، إن بلاده تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال السنوات الخمس المقبلة، وللوصول لذلك، طرحت العراق جولتين لتراخيص استكشاف الحقول النفطية والغازية، الأولى شملت أكثر من 10 حقول نفطية وغازية غرب العراق، والثانية تتضمن 13حقلاً وموقعاً استكشافياً وتقع على الحدود الغربية للعراق، والتي ستمكن العراق من إنتاج أكثر من مليار و500 مليون قدم مكعب من الغاز.