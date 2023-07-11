وزير الزراعة اللبنانى: شراكة مع مصر والأردن لتوفير الإمكانيات لنمو الزراعة

وأضاف حسن، فى حواره مع الإعلامى أحمد بشتو، ببرنامج "المراقب"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مالية الدولة اللبنانية منهارة، ولكن هناك هيئات دولية وأممية تريد دعم لبنان، حيث عملت مؤسسات الدولة اللبنانية على تأطير هذا الدعم.
وتابع وزير الزراعة اللبنانى، أن الدعم كان يستهدف منظمات المجتمع المدنى والهيئات الأهلية، وبعد 6 أشهر أو عام، أثبت هذا الأمر فشلا ذريعا، مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطة وشراكات مع مصر والأردن والعراق وسوريا وكل الدول العربية ودول المحيط ودول الجوار الإقليمى والدولى لتوفير الإمكانيات لنمو الزراعة.
وأكد، أن أكثر وزارة تستهدفها الهيئات المانحة هى الزراعة، لأن العنوان الأبرز فى كل العالم هو الأمن الغذائى، ففى مصر أول عنوان فى الإعلام هو الأمن الغذائى، وفى أوروبا نجد الأمن الغذائى أيضا، ومن ثم، تبرز الحاجة إلى الاستثمار فى تأسيس صلابة الأمن الغذائى من خلال الهيئات المانحة لتثبيت القطاع، بعدها سيكون له إنتاجيته بنفسه.
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