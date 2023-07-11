الخارجية الأمريكية: انضمام أوكرانيا للناتو يعنى حربا بين واشنطن وموسكو

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" فى أنباء عاجلة، منذ قليل، أشارت الخارجية الأمريكية، إلى أنه "مازالت هناك شروط على أوكرانيا تلبيتها للانضمام إلى الناتو"، مضيفة أن "كييف قد حققت تقدما فى ذلك".

وأكد ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، اليوم الثلاثاء، أنه لا مجال لعضوية أوكرانيا بالناتو إن لم تنتصر أمام روسيا، معلنًا أنهم سيوجهون دعوة لكييف للانضمام للحلف فور اتفاق الحلفاء.

وقال ستولتنبرج فى مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء، أنه "لا عضوية لأوكرانيا بحلف الناتو فى الوقت الراهن"، لافتًا إلى أن هناك "خطة دفاعية شاملة قدمها الحلفاء لمواجهة روسيا".