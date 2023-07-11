وزير الزراعة اللبنانى: نستهدف الوصول لصغار المزارعين من خلال «فاو»

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عباس الحاج حسن، وزير الزراعة اللبنانى، إن الوزارة تعمل على استهداف الوصول لصغار المزارعين بالدعم وليس كبار المزارعين من سجل المزارعين مع "فاو"، مفسرًا ذلك بأن الوزارة لا تبحث عن توسيع الصادرات، ولكن استدامة صغار المزارعين فى أرضهم.





وأضاف "حسن"، فى حواره مع الإعلامى أحمد بشتو، ببرنامج "المراقب"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يخشى من عدم قدرة المزارعين على تعليم أطفالهم، محذرا من التسرب المدرسى الذى يؤدى إلى الجهل والتطرف بكل أشكاله، مشددا على أن المجتمع الدولى معنى بمساعدة لبنان فى هذا الإطار. وتابع وزير الزراعة اللبنانى: "لبنان لا يريد أن يكون صومال ثانيا، ولكن لا نريد الخبز والزيت والأرز، ولكن الدعم وفق استراتيجية وزارة الزراعة اللبنانية التى تؤهل البنى التحتية وتوسيع المساحات الخضراء وتوفير الطاقة البديلة، وبخاصة أننا ليس لدينا طاقة كهربائية حتى الآن". وأكد، أن الموضوع الثالث والأهم هو توفير الأسمدة بالسعر الأنسب وتوسيع المساحات الزراعية العلفية التى تعانى منها مصر على سبيل المثال، وبالتالى، لا يمكن الحديث عن قطاع زراعى مستدام إذا لم يتم الحديث عن الأساسيات والأولويات.

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