وزير زراعة لبنان: إرهاصات 2019 وراء تراجع نصيب الزراعة من الناتج المحلى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عباس الحاج حسن، وزير الزراعة اللبنانى، على الحاجة الماسة إلى تثبيت الأمن الغذائى وخلق رأى جديد يتحدث عن استدامة الأمن الغذائى، لافتًا إلى أن تراجع نصيب الزراعة من الناتج المحلى اللبنانى طبيعى جدا، مفسرًا ذلك بأنه إرهاصات عام 2019 وما قبلها وما بعدها.





وقال وزير الزراعة اللبنانى، خلال حواره مع الإعلامى أحمد بشتو، ببرنامج "المراقب"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء: "بعض المزارعين تخلوا عن مساحات شاسعة من زراعاتهم وبعض اللبنانيين الذين لم يكن لهم علم بالقطاع الزراعى دخلوا إلى القطاع الزراعى لأنه منتج ومربح". وتابع الدكتور عباس الحاج حسن: "صادراتنا مؤخرًا كثيرًا، نحن نصدر بنصف مليار دولار بالمقارنة مع عام 2019 عندما كان الرقم 120 مليون دولار، وما زالت القيمة على حالها لأننا نعانى اليوم من انهيار صرف العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكى". وأشار إلى أن "هذا الأمر يفتح شهية التصدير للخارج، والاستيراد قل نتيجة الأولويات وعدم وجود السيولة لدى المصدرين وكبار التجار".

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