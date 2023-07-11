وزير الزراعة اللبنانى: 85% من اللبنانيين يعانون نقص المحاصيل الزراعية

وأضاف حسن، فى حواره مع الإعلامى أحمد بشتو، ببرنامج "المراقب"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحلقة الضيقة هى إيجاد الآلية التى تساعدنا على بناء اقتصاد متين، وأن يكون ذراعاه الزراعة والاقتصاد من خلال المساحات المزروعة والتنويع، ولن يكون هذا الأمر بالفرض ولكن من خلال وضع محفزات للمزارع اللبنانى وتوجيهه فى اتجاه معين مثل زراعة القمح أو الزعفران أو البقوليات.
وتابع وزير الزراعة اللبنانى، أن بلاده يوجد فيها 4 شهور من السنة تسمى بـ"الشهور البيضاء"، بسبب عدم وجود إنتاج للخضار والحشائش، ومن ثم، فإن الوزارة لا تكتف بالاستيراد من مصر والأردن فقط، لكنها توسع مساحات الخيم البلاستيكية، إذ إنها تؤمن 12% من حاجة السوق المحلى".
وأشار الدكتور عباس الحاج حسن، إلى أن الحكومة اللبنانية طلبت من البنك الدولى عبر القرض الذى تم الاتفاق عليه مبدئيا بـ200 مليون دولار، أن يكون هناك 100 ألف خيمة (صوبة) زراعية، وهو ما يؤدى إلى تأمين 30% من حاجة السوق المحلى بدلا من 12%، ومن ثم تخفيف الاستيراد.
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