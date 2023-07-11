وزير الزراعة اللبنانى يشيد بالتجربة المصرية: ضمن كبار مصدرى الموالح عالميا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عباس الحاج حسن، وزير الزراعة اللبنانى، إن لبنان لا يمكنه كدولة ان يستورد ما يأكل، ولكن يجب أن يكون لديه الحد الأدنى من السلة الغذائية موجود فى الداخل اللبنانى مثل القمح والبقوليات واللحوم البيضاء وغيرها.





وأضاف حسن، خلال حواره مع الإعلامى أحمد بشتو، ببرنامج "المراقب"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "مصر على سبيل المثال، تستورد لكنها أصبح لديها اكتفاء ذاتى وتصدر، وأصبحت أكبر مصدر للموالح فى العالم، وقد تكون من الخمسة الأوائل فى البطاطس، هذا الأمر جيد، ونطمح فى لبنان إلى هذا الأمر".

وتابع وزير الزراعة اللبنانى، أن حجم المساحات المزروعة فى لبنان لا يتعدى نسبة 30%، وهناك مساحات شاسعة مستثمرة اليوم، لذلك، فإن الوزارة تضع خطة لجذب الاستثمارات الداخلية والعربية فى سبيل أن يكون هناك قطاع خاص يعمل مع القطاع الخاص اللبنانى ضمن رعاية ومظلة وزارة الزراعة اللبنانية.

وحول منظومة الدعم فى قطاع الزراعة، قال الوزير اللبنانى: "قبل عام 2019 كان هناك دعم، لكنه عشوائى، وبالتالى، فإنه لم يثمن ولم يغن من جوع، فقد تم هدر مليارات الدولارات من قبل الهيئات المانحة والفاو، ولكن النتيجة أن الواقع الزراعى فى لبنان لم يتغير، واليوم، فإن الموضوع مختلف كليا، لدينا استراتيجية فى وزارة الزراعة وشراكات، أتحدث عن شراكات أوروبية وشراكات عالمية وشراكات عربية".