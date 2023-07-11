العالم اليوم - أميركا ترحب بإبرام العراق اتفاقا ضخما للطاقة مع توتال إنرجيز

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 11:17 مساءً - رحبت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بالاتفاق الذي أبرمه العراق أمس مع شركة توتال إنرجيز الفرنسية، لتعزيز الإنتاج في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة.

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض في بيان، "تم التوقيع رسميا هذا الأسبوع على هذا الاتفاق الضخم الذي يشمل مشاركة من شركات إقليمية وأميركية ويعد خطوة كبيرة نحو تحقيق العراق الاكتفاء الذاتي من الطاقة والوفاء بأهدافه فيما يتعلق بالمناخ".

وكان العراق قد وقع مع شركة توتال إنرجيز الفرنسية العملاقة للنفط، اتفاقا مؤجلا منذ فترة طويلة بقيمة 27 مليار دولار لتنفيذ أربعة مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة، بهدف زيادة إنتاج النفط وتعزيز قدرة البلاد على إنتاج الكهرباء.

كان الاتفاق قد جرى توقيعه في عام 2021 باستثمارات مبدئية حجمها عشرة مليارات دولار في جنوب العراق لمدة 25 عاما، ولكنه تأجل بشكل متكرر بسبب خلافات بين الساسة العراقيين بشأن شروط الصفقة.

وسوف يتيح الاتفاق بين الكونسرتيوم الذي تقوده "توتال" بناء أربعة مشاريع للنفط والغاز والطاقة المتجددة في جنوب العراق على مدى 25 عاما.

ويهدف مشروع تطوير ونمو الغاز المتكامل إلى تحسين إمدادات الكهرباء في البلاد، بما في ذلك عن طريق الاستفادة من الغاز المصاحب للعمليات النفطية في تشغيل محطات الكهرباء.

وقالت شركة توتال إنرجيز إنها ستطور أيضا محطة لتوليد لكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة واحد غيغاوات لإمداد شبكة محافظة البصرة بالكهرباء، ودعت شركة أكوا باور السعودية للانضمام إلى هذا المشروع.