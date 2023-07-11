العالم اليوم - بالتفاصيل.. لماذا وجهت المحكمة لنجل إيمان البحر درويش 6 تهم؟

انتم الان تتابعون خبر بالتفاصيل.. لماذا وجهت المحكمة لنجل إيمان البحر درويش 6 تهم؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 11:17 مساءً - تزامن الحديث عن الحالة الصحية المتردية للفنان المصري إيمان البحر درويش، مع جدل آخر بعد صدور حكم بالسجن المشدد لنجله إسلام، في قضية تضمنت 6 اتهامات.

وأصدرت محكمة جنايات الإسكندرية شمالي القاهرة، الثلاثاء، حكما بالسجن المشدد وغرامة 50 ألف جنيه ضد إسلام إيمان البحر درويش، في قضية متعلقة بحادث مروري تسبب خلاله بوفاة طفل وإصابة والده.

وتعود القصة إلى بداية فبراير الماضي، حينما ألقى قسم شرطة سيدي جابر القبض على نجل إيمان البحر درويش بعد اصطدام سيارته بسيارة أخرى من الخلف، مما تسبب في إصابة قائد السيارة الأخرى ووفاة ابنه.

وضبطت الشرطة في سيارة نجل درويش زجاجات خمور ومادة بيضاء تشبه المخدرات، وتمت إحالته للنيابة، حيث كشفت نتيجة التحاليل أن المادة البيضاء هي مخدر الكوكايين، وأن المتهم "كان يقود السيارة تحت تأثير المخدر والخمور".

كما كشفت التحريات أنه كان يقود سيارته بسرعة كبيرة قبيل وقوع الحادث.

وأحالت النيابة إسلام للمحاكمة، وجاء منطوق الحكم الصادر ضده، الثلاثاء، متضمنا السجن المشدد والغرامة المذكورة سابقا، وذلك في 4 اتهامات الأولى والثانية والثالثة والرابعة، فيما أصدرت المحكمة قرارا بانقضاء الدعوى بالتصالح في اتهامين خامس وسادس.

وقد ثارت تساؤلات حول عدد الاتهامات الموجهة لنجل درويش في قضية أساسها حادث مروري، وكذلك حول سبب معاقبته بالسجن المشدد.

طبيعة التهم

قال المحامي في محكمة النقض المصرية محمد إصلاح لموقع "دوت الخليج"، إن "النيابة في تلك القضية وجهت للمتهم تهمة متعلقة بحيازة وتعاطي المخدرات، وثانية بحيازة وشرب الكحول، وثالثة بالقيادة تحت تأثير المخدر، ورابعة بالقيادة تحت تأثير الكحول، وخامسة بالإصابة الخطأ للطفل ووالده مما نتج عنه وفاة الطفل، وسادسة بالتقاعس عن تقديم المساعدة للمصابين".

ونوه إصلاح إلى أن "المحكمة عاقبت المتهم بالسجن المشدد لأن الجريمة الأشد هنا هي حيازة وتعاطي المخدرات والقيادة تحت تأثيرها، وتلك هي عقوبتها".

وأوضح أن "تصالح والد الطفل المتوفي في الحادث أسقط الاتهامين الخامس والسادس، وبالتالي قضت المحكمة بانقضائهما بالتصالح".

وفي الوقت نفسه، أشار المحامي إلى أن "التصالح لم يفد المتهم، لأنه في كل الأحوال كانت المحكمة ستعاقبه عن الجريمة الأشد وهي المخدرات، لكن التصالح سيمنع والد الطفل من رفع دعوى تعويض".

تجدر الإشارة إلى أنه يحق لنجل درويش الطعن على الحكم والخضوع لمحاكمة جديدة.