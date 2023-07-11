جدة - نرمين السيد - قالت وسائل إعلام روسية، اليوم الثلاثاء، إن قصفًا أوكرانيًا يستهدف مدينة توكماك فى زابوريجيا باستخدام ذخائر عنقودية، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وكانت الولايات المتحدة أعلنت عزمها تقديم ذخائر عنقودية لأوكرانيا لاستخدامها فى الحرب ضد روسيا. ومن جانبها، قالت السفارة الروسية فى الولايات المتحدة تعقيبًا على هذا الإعلان، إن البيت الأبيض يعترف فعليًا بارتكاب جرائم حرب بالموافقة على إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا. وأضافت السفارة على تطبيق تيليجرام "لفتت تصريحات المتحدث باسم مجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض، جون كيربى، بشأن تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية انتباهنا، اعترف المسؤول فعليًا بارتكاب الولايات المتحدة جرائم حرب فى الصراع الأوكرانى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعلام روسى: أول قصف أوكرانى باستخدام ذخائر عنقودية فى زابوريجيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.