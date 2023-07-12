العالم اليوم - السودان.. 34 قتيلا في قصف عشوائي على سوق شعبي بأم درمان

انتم الان تتابعون خبر السودان.. 34 قتيلا في قصف عشوائي على سوق شعبي بأم درمان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 يوليو 2023 12:22 صباحاً - قالت وزارة الصحة بولاية الخرطوم إن قصفا عشوائيا أدى إلى مقتل 34 شخصا، بينهم أطفال، في سوق شعبية بمدينة أم درمان السودانية.

وأوضحت سلطات الصحة السودانية أن معظم القتلى من تجار سوق (الملجه) وأصحاب عربات النقل في مدينة أم درمان.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر السودان.. 34 قتيلا في قصف عشوائي على سوق شعبي بأم درمان .. في رعاية الله وحفظة