نائب رئيس مجلس الأمن الروسى: الحرب العالمية الثالثة تقترب

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسى، إن العملية العسكرية مستمرة لتحقيق جميع أهدافها وأهمها منع انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسى "الناتو".

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