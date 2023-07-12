سنجر لـ القاهرة الإخبارية: وجود مخدرات داخل البيت الأبيض مشهد عبثى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أشرف سنجر خبير السياسة الدولية، إن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، يستطيع حال فوزه فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إلغاء كل ما تقوم به وزارة العدل الأمريكية ضد مرشح الحزب الجمهورى.





وأضاف سنجر فى مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا المساء"، تقديم الإعلامى تامى حنفى عبر شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وجود مواد مخدرة داخل البيت الأبيض هو مشهد عبثى. وتابع خبير السياسة الدولية أن هناك تسونامى قضائى، سيواجه الرئيس السابق ترامب فى فلوريدا وجورجيا، فى قضايا مالية والوثائق السرية، التى كان بها معلومات فى منتهى الخطورة.

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